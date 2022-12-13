В Петербурге школьника заподозрили в развращении девочки

Петербургского школьника заподозрили в развращении девочки. В полицию обратилась мама пострадавшей. Об этом сообщили "Невские Новости".
Жительница Северной столицы написала заявление на 13-летнего подростка. По словам женщины, инцидент произошел на крыльце школы на Композиторов.
По предварительным данным, мальчик проходит лечение в детской психиатрии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на Земской улице локализовали пожар на стройке.
Фото: Piter.tv
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