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В Петербурге школьника заподозрили в развращении девочки
Сегодня, 13:05
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В Петербурге школьника заподозрили в развращении девочки

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По предварительным данным, мальчик проходит лечение в детской психиатрии.

Петербургского школьника заподозрили в развращении девочки. В полицию обратилась мама пострадавшей. Об этом сообщили  "Невские Новости".

Жительница Северной столицы написала заявление на 13-летнего подростка. По словам женщины, инцидент произошел на крыльце школы на Композиторов. 

По предварительным данным, мальчик проходит лечение в детской психиатрии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Земской улице локализовали пожар на стройке.

Фото: Piter.tv

Теги: подростки, полиция, приставал к девочке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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