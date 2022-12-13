На Земской улице локализовали пожар на стройке

Пламя охватило 600 "квадратов".

В Красносельском районе сегодня утром, 14 мая, произошел пожар. На Земской улице вспыхнуло строящееся здание. Спасатели локализовали пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади 600 "квадратов". В В 11:38 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Тушить объект прибыли 25 спасателей и пять спецмашин. В 12:35 пожар был локализован. Ранг пожара снизили до первого номера.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere