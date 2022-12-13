Уголовное дело завели по факту застройки намыва на Васильевском острове

Ранее прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против ЛСР.

Правоохранители завели уголовное дело по факту застройки намыва на берегу Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин посетил место строительства. Он остановил работы и анонсировал соответствующую судебно-экологическую экспертизу.

Добавим, что ранее прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против ЛСР, однако Бастрыкин подписал новое постановление после жалоб активистов.

Горожане рассказали, что застройщик при строительстве основания на Васильевском острове использовал песок, что нельзя делать.

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Фото: СК РФ