Намыв Васильевского острова признали вещдоком в рамках возбуждённых уголовных дел

Статус автоматически замораживает все строительные работы.

Территорию северного намыва Васильевского острова признали вещественным доказательством сразу по двум уголовным делам. Таким образом, все работы на территории официально заморожены. Соответствующее постановление утвердило ГСУ СК РФ.

Напомним, что уголовные дела связаны с нарушениями экологических требований при строительстве и превышением должностных полномочий со стороны сотрудников городской администрации. Последнее связано с недопуском на територию главы ведомства Александра Бастрыкина.

В понедельник, 15 мая, намыв с проверкой выполнения процессуального решения посетили следователи.

Ранее мы сообщили о том, что председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся с актрисой Мариной Гридасовой.

Видео: Telegram / Следком