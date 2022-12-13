СК показал приостановку работ на намыве Васильевского острова

На данный момент на территории нет строителей, а спецтехника выстроена вдоль дороги.

Представители ГСУ СК РФ по Петербургу провели проверку действия процессуального решения о приостановке строительных работ на намыве Васильевского острова. Видео с места событий выложила пресс-служба ведомства.

Судя по кадрам, на данный момент на территории нет строителей, а спецтехника выстроена вдоль дороги.

Напомним, что изначально в Северной столице возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. На место прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин, однако охранники не пустили его на территорию проведения работ. После этого было возбуждено ещё одно уголовное дело против охранной организации.

Видео: Telegram / Следком