Возбуждено дело по факту гибели шести человек при пожаре в доме в Воскресенске

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели шести человек на территории городского округа Воскресенск на территории Московской области. Известно, что жертвами трагедии стали взрослые мужчина и женщина, а также четверо несовершеннолетних граждан. Расследование ведется по части 3 статьи 109 УК РФ. В надзорном ведомстве отметили, что в поселке Фасфоритный 9 апреля загорелся жилой дом. В процессе локализации огня представители экстренного ведомства нашли человеческие останки. Известно, что двоим школьникам удалось спастись, так как они успели покинуть помещение. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает, пациенты госпитализированы. В ГУ МЧС устанавливают причины и очаг воспламенения, будут проведены необходимые пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что погибли четверо детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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Фото и видео: Telegram /Прокуратура Московской области
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