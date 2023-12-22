Возбуждено дело по факту гибели шести человек при пожаре в доме в Воскресенске

СК и Прокуратура взяли расследование под свой контроль.

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели шести человек на территории городского округа Воскресенск на территории Московской области. Известно, что жертвами трагедии стали взрослые мужчина и женщина, а также четверо несовершеннолетних граждан. Расследование ведется по части 3 статьи 109 УК РФ. В надзорном ведомстве отметили, что в поселке Фасфоритный 9 апреля загорелся жилой дом. В процессе локализации огня представители экстренного ведомства нашли человеческие останки. Известно, что двоим школьникам удалось спастись, так как они успели покинуть помещение. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает, пациенты госпитализированы. В ГУ МЧС устанавливают причины и очаг воспламенения, будут проведены необходимые пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что погибли четверо детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родители. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото и видео: Telegram /Прокуратура Московской области