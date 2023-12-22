27-летний потерпевший получил тяжкие травмы, в том числе неизгладимое обезображивание лица в виде шрама, образовавшегося после заживления ушибленной раны на лбу.

Петербуржец предстанет перед судом за обезображивание лица пешеходу в результате ДТП. Подробности сообщила прокуратура Василеостровского района.

По версии следствия, утром 17 сентября 2023 года 33-летний обвиняемый, управляя каршерингом, следовал по Уральской улице. Выехав на регулируемый перекресток с Железноводской улицей, при повороте налево водитель не снизил скорость, в результате чего совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний потерпевший получил тяжкие травмы, в том числе неизгладимое обезображивание лица в виде шрама, образовавшегося после заживления ушибленной раны на лбу.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне в Гатчине водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево.

Видео: прокуратура Петербурга