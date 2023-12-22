В Гатчине водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчине, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 апреля возле дома 1 по улице Чкалова в городе Гатчина 42-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", не справился с управлением, совершил съезд с дорожного полотна, и столкнулся с деревом. Водитель скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На выходных в Колпино водитель Ford Focus сбил 13-летнего самокатчика.

Фото: МВД