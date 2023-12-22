Подозреваемого в убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

В СК РФ рассказали о проводимом расследовании.

Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Юлия Иванова. В надзорном ведомстве рассказали о задержании отца, дяди и знакомого злоумышленника. Источник агентства "РИА Новости" сказал о том, что Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Сейчас полиция разыскивает его "жену". В квартире предполагаемого убийцы во время обыске оперативники изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денежных средств, а также проверит законность их получения.

Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск. пресс-служба СК РФ по столицы

Напомним, что в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре около подъезда жилого здания на Краснодарской улице в районе Люблино. Этот инцидент вызвал недовольство у 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. В результате водитель напал на оппонента, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм жертва скончалась в больнице, а преступник скрылся с места событий. В настоящее время ведется уголовное дело по статье за убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

В ДНР задержали руководителя промышленного объекта за дачу взятки.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК, 360tv