К 2030 году в Петербурге появятся 30 новых технопарков

В Северной столице подвели итоги развития промышленного сектора и представили долгосрочные планы.

В Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Промышленного совета под руководством губернатора Александра Беглова. В рамках встречи были подведены итоги развития промышленного комплекса за 2024 год и определены ключевые направления работы до 2030 года.

Промышленный сектор остаётся ключевым элементом городской экономики, формируя около половины доходов бюджета. За последние два года объем промышленного производства ежегодно увеличивался более чем на 10%. Такого результата удалось достичь за счёт последовательной политики, в том числе расширения территорий промышленных зон в соответствии с новым Генеральным планом.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" демонстрирует положительную динамику: совокупные инвестиции её резидентов превысили 130 млрд рублей. По информации вице-губернатора Кирилла Полякова, петербургские судостроительные предприятия активно функционируют — на верфях строится около 60 судов. Кроме того, город внёс вклад в восстановление автопрома, увеличив объёмы сборки автомобилей в 4 раза.

Также внимание уделяется подготовке инженерных и технических специалистов. Образовательные программы реализуются в кооперации с производством, а при университетах формируются технологические долины. Петербург досрочно выполнил задачи, обозначенные в рамках предыдущей промышленной стратегии. К 2030 году планируется создание 30 индустриальных технопарков, запуск 20 новых производств и формирование более 50 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова