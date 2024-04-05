В Петербурге торжественно открыли новое здание генконсульства Беларуси

Дипмиссия разместилась в трехэтажном здании начала XX века в центре города.

В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие нового здания Генерального консульства Республики Беларусь. По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси, новое помещение было необходимо в связи с увеличением числа сотрудников представительства. Церемония прошла с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина, посла страны в России Александра Рогожника, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, представителей правительства Ленинградской области, общественности и белорусской общины. Новое генконсульство расположилось в особняке начала XX века по адресу: улица Тверская, 5. Ранее это здание занимало консульство Чехии. Замглавы МИД Беларуси отметил, что новое помещение — историческое здание с уникальной атмосферой Санкт-Петербурга — символизирует укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией. Добротный вековой особняк впитал своими стенами неповторимый и уникальный по содержанию дух истории Санкт-Петербурга, истории России. Благодаря тесным братским узам Беларуси и России (…) его исторический путь получил новое благоприятное продолжение Замглавы МИД Беларуси Павел Утюпин Предыдущий офис консульства находился на улице Бонч-Бруевича. Необходимость переезда объясняется расширением штата. В последние годы Минск и Северная столица России активизировали взаимодействие в сферах экономики, культуры и образования. Ранее сообщалось, что генконсульство Израиля в Петербурге Церемония прошла с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина, посла страны в России Александра Рогожника, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, представителей правительства Ленинградской области, общественности и белорусской общины. Новое генконсульство расположилось в особняке начала XX века по адресу: улица Тверская, 5. Ранее это здание занимало консульство Чехии. Замглавы МИД Беларуси отметил, что новое помещение — историческое здание с уникальной атмосферой Санкт-Петербурга — символизирует укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией.Предыдущий офис консульства находился на улице Бонч-Бруевича. Необходимость переезда объясняется расширением штата. В последние годы Минск и Северная столица России активизировали взаимодействие в сферах экономики, культуры и образования. Ранее сообщалось, что генконсульство Израиля в Петербурге возобновило работу 30 июня. Фото: МИД Беларуси