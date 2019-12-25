Генконсульство Израиля в Петербурге возобновило работу 30 июня

Ранее консульство временно прекратило функционирование с 16 июня текущего года.

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге вновь приступило к исполнению своих обязанностей в стандартном рабочем порядке. Об этом информировало официальное представительство дипломатической миссии в своем Telegram-канале.

Ранее консульство временно прекратило функционирование с 16 июня текущего года, вследствие чего две недели ряд важных государственных сервисов был ограничен.

Теперь восстановление нормальной деятельности позволит своевременно оказывать услуги, касающиеся оформления документации, процедур легализации и поддержки израильских граждан, находящихся за пределами государства Израиль.

Ранее мы сообщили о том, что Генконсульство Болгарии в Петербурге приостановило прием документов на визы.

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