В Петербурге временно закрыли Генконсульство Израиля

Консульские услуги в это время оказываться не будут.

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило работу с 16 июня. Об 15 июня сообщила пресс-служба дипведомства.

Консульские услуги в это время оказываться не будут. Причины закрытия не называются. Информация об открытии будет дополнительно опубликована в социальных сетях дипведомства. Тем временем полиция Петербурга начала дежурить у генконсульства Израиля

Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня. В этот же день были полностью отменены все запланированные авиарейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном

Фото: unsplash (Taylor Brandon)