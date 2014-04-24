В Петербурге временно закрыли Генконсульство Израиля

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило работу с 16 июня. Об 15 июня сообщила пресс-служба дипведомства.
Консульские услуги в это время оказываться не будут. Причины закрытия не называются. Информация об открытии будет дополнительно опубликована в социальных сетях дипведомства. Тем временем полиция Петербурга начала дежурить у генконсульства Израиля
Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня. В этот же день были полностью отменены все запланированные авиарейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном
Фото: unsplash (Taylor Brandon)
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