Авиарейсы между Тегераном и Петербургом отменены

В аэропорту не исключают дальнейших корректировок расписания в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке.

13 июня полностью отменены все запланированные авиарейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном. В Пулково должны были вылететь три рейса: в 10:00, 11:20 и 14:25, но ни один из них не состоится. Обратные рейсы из Тегерана в Петербург (ожидавшиеся в 9:00, 9:40 и 12:45) также отменены.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта Пулково, решение об отмене рейсов принято авиакомпаниями в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля для гражданской авиации. В Росавиации подтвердили эту информацию, отметив, что авиакомпании теперь прокладывают альтернативные маршруты в обход зон ограничений.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов и возможности перебронирования.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Иране вспыхнули протесты с требованием ответного удара по Израилю.

Фото: Piter.TV