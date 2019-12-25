Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом упал на 18%

В наибольшей степени на статистику повлияли регулярные закрытия воздушного пространства над Пулково из-за атак БПЛА.

Трафик на авиарейсах, связывающих Москву и Петербург, за первую половину 2026 года сократился на 18%, составив 1,6 млн человек. Об этом сообщили "КоммерсантЪ" источники в авиаотрасли, в том числе близкие к Минтрансу. При этом по итогам семи месяцев темпы падения начали замедляться: снижение составило уже 16%.

Сокращение спроса на этой линии в разы опережает общероссийскую динамику. Согласно данным Росстата, за первое полугодие общий пассажиропоток российских авиакомпаний снизился лишь на 3,2%, до 49,2 млн человек (в июне падение достигло 7,6%). Общий трафик аэропорта Пулково за шесть месяцев уменьшился на 3%, до 9,4 млн пассажиров. На внутренних направлениях он просел на 7% (до 7 млн), тогда как международный сегмент показал рост на 14% (до 2,4 млн).

Эксперты выделяют несколько ключевых причин такого резкого спада именно на столичном направлении: в наибольшей степени на статистику повлияли регулярные закрытия воздушного пространства над Пулково из-за атак БПЛА. Еще в декабре 2025 года аэропорт сообщал о потере около 15% трафика на московском направлении по этой причине. Часть собеседников издания полагает, что пассажиры стали реже летать через Москву, выбирая прямые рейсы за рубеж непосредственно из Петербурга.

Также на трафике сказывается отток деловых путешественников, которые все чаще предпочитают поезд самолету. Этому способствует развитие высокоскоростных магистралей и запуск конкурирующей программы "Шаттл" от "Аэрофлота". Свою роль сыграл и выход ряда перевозчиков из пулковского расписания на московской линии, которым стало сложно конкурировать с программой "Шаттл".

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания Pyramids Airlines запустила рейсы из Пулково в тунисский Монастир.

Фото: Piter.TV