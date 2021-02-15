Авиакомпания Pyramids Airlines запустила рейсы из Пулково в тунисский Монастир

Полеты запланированы дважды в неделю.

В аэропорту Петербурга состоялась встреча первого рейса нового авиаперевозчика – тунисской компании Pyramids Airlines. В честь начала полетов воздушное судно встретили традиционной водной аркой, которая является символом приветствия и пожелания успешной работы на новом маршруте.

Авиакомпания будет выполнять чартерные рейсы из Петербурга в тунисский город Монастир на самолетах Airbus A321. Полеты запланированы дважды в неделю. Приобрести билеты можно исключительно в рамках туристических программ у операторов.

Стоит отметить, что направление Санкт-Петербург — Монастир уже обслуживает другая тунисская авиакомпания — Nouvelair Tunisie. Появление второго перевозчика расширит возможности для петербуржцев, планирующих отдых в Тунисе, за счет увеличения количества доступных мест и частоты рейсов.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток Пулково превысил 9 млн человек с начала года.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково