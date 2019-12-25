Пассажиропоток Пулково превысил 9 млн человек с начала года

Международный пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января текущего года услугами аэропорта Пулково воспользовались почти 9,4 миллиона пассажиров. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, международный пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Маршрутная сеть аэропорта расширилась за счет трех новых направлений: Касабланки, Шымкента и Анкары.

В пятерку самых популярных внутренних рейсов вошли перелеты в Москву, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Среди зарубежных направлений туристы чаще всего выбирали Стамбул, Анталью, Минск, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково начали работу 27 новых автобусов Yutong.

Фото: Piter.TV