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Генконсульство Болгарии в Петербурге приостановило прием документов на визы
Сегодня, 12:53
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Генконсульство Болгарии в Петербурге приостановило прием документов на визы

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Причины временной остановки приёма документов неизвестны.

Болгарское генконсульство в Петербурге временно прекратило прием документов на визу, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Со 3 июня дипмиссия прекратила обработку заявлений на национальные визы типа D. С 10 июня прекращается также возможность подачи на краткосрочные шенгенские визы типа C.

Причины временной остановки приёма документов неизвестны, никакой официальной информации на сайте посольства и визового центра Болгарии в Петербурге не опубликовано, прокомментировали в АТОР.

Пользователи визовых форумов подтвердили прекращение приема документов в Питере. Доступных слотов в визовом центре Болгарии в ближайшее время нет, ориентировочно до 16 июня.

Ранее мы сообщили о том, что в Северной столице открылось Генконсульство Мьянмы. 

Фото: Pxhere

Теги: болгария, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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