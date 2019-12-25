Генконсульство Болгарии в Петербурге приостановило прием документов на визы

Причины временной остановки приёма документов неизвестны.

Болгарское генконсульство в Петербурге временно прекратило прием документов на визу, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Со 3 июня дипмиссия прекратила обработку заявлений на национальные визы типа D. С 10 июня прекращается также возможность подачи на краткосрочные шенгенские визы типа C.

Причины временной остановки приёма документов неизвестны, никакой официальной информации на сайте посольства и визового центра Болгарии в Петербурге не опубликовано, прокомментировали в АТОР.

Пользователи визовых форумов подтвердили прекращение приема документов в Питере. Доступных слотов в визовом центре Болгарии в ближайшее время нет, ориентировочно до 16 июня.

Ранее мы сообщили о том, что в Северной столице открылось Генконсульство Мьянмы.

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