В Северной столице открылось Генконсульство Мьянмы

Петербург чествовал Премьер-министра Республики Мин Аунга Хлаинга.

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Генерального консульства Республики Союза Мьянма. На нем присутствовал Премьер-министр республики Мин Аунг Хлаинг, губернатор Северной столицы Александр Беглов и другие чиновники с двух сторон, – сообщает пресс-служба Смольного.

Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство – прямое тому подтверждение. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов также отметил, что открытие Генконсульства стало возможным благодаря общим усилиям Мьянмы и петербургского Правительства. Глава Петербурга также поблагодарил Премьера Республики и поздравил генерального консула Аунг Пхей Тета с началом работы.

В этом году мы отмечаем 77-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией. Наши страны находятся далеко друг от друга географически, но благодаря духовной близости наши народы на протяжении всей истории поддерживали дружественные отношения. С 2022 года быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования, транспорта. Также возросла частота взаимных визитов высоких делегаций, что ускоряет развитие нашего сотрудничества. Я убеждён, что открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге – современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, – будет способствовать развитию двусторонних отношений между Россией и Мьянмой. Тан Свей, министр иностранных дела Республики Союза Мьянмы

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга