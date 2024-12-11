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В Северной столице открылось Генконсульство Мьянмы
Сегодня, 22:10
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В Северной столице открылось Генконсульство Мьянмы

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Петербург чествовал Премьер-министра Республики Мин Аунга Хлаинга.

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Генерального консульства Республики Союза Мьянма. На нем присутствовал Премьер-министр республики Мин Аунг Хлаинг, губернатор Северной столицы Александр Беглов и другие чиновники с двух сторон, – сообщает пресс-служба Смольного.

Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство – прямое тому подтверждение.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов также отметил, что открытие Генконсульства стало возможным благодаря общим усилиям Мьянмы и петербургского Правительства. Глава Петербурга также поблагодарил Премьера Республики и поздравил генерального консула Аунг Пхей Тета с началом работы.

В этом году мы отмечаем 77-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией. Наши страны находятся далеко друг от друга географически, но благодаря духовной близости наши народы на протяжении всей истории поддерживали дружественные отношения. С 2022 года быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования, транспорта. Также возросла частота взаимных визитов высоких делегаций, что ускоряет развитие нашего сотрудничества. Я убеждён, что открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге – современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, – будет способствовать развитию двусторонних отношений между Россией и Мьянмой.

Тан Свей, министр иностранных дела Республики Союза Мьянмы

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Теги: генеральное консульство, мьянма
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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