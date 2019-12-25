Москвич попал в рабство в Мьянме, пытаясь заработать денег для невесты

Молодой человек хотел заработать 2 млн рублей.

Житель Москвы оказался в рабстве в Мьянме, когда пытался найти деньги, чтобы помочь своей возлюбленной оплатить учёбу в столичном медицинском университете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 21-летний парень сделал предложение своей девушке. Он планировали встретиться со своими родителями и будущей тещей, чтобы обсудить подготовку к торжеству. Однако после этого москвич исчез.

Позже невеста получила от него СМС. В ней молодой человек написал, что жив, но не знает, где находится. По словам москвича, неизвестные накачиввают его наркотиками и держат взаперти. Таким образом, стало известно, что парень улетел на остров Пхукет.

Здесь он хотел заработать 2 млн рублей, чтобы потратить их на образование девушки, которая учится в университет имени И. М. Сеченова на эндокринолога. Поэтому парень согласился на подработку за границей, которая на деле оказалась скамом. Сейчас правоохранители ищут россиянина.

Ранее в Таиланде поймали гражданина России, который заманивал жителей СНГ в рабство. В итоге, они становились сотрудниками call-центров в Мьянме.

Фото: Magnific