Шесть пар из Петербурга поженятся на фестивале «Россия соединяет сердца»

Во II Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия», примут участие шесть пар из Санкт-Петербурга.

Шесть пар из Санкт-Петербурга примут участие во втором Всероссийском свадебном фестивале "Россия соединяет сердца", который состоится с 8 по 10 июля в Национальном центре "Россия". Основным событием фестиваля станет одновременное заключение брака более чем 200 пар из различных регионов страны.

Первый фестиваль, прошедший в прошлом году в рамках Международной выставки-форума "Россия", был занесён в Книгу рекордов России. Тогда в течение одного дня официально оформили отношения свыше 300 пар. В общей сложности в рамках этого мероприятия уже узаконили свои отношения 564 человека, образовав 282 семьи, некоторые из которых пополнились детьми. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Ранее сообщалось, что семья в Ленобласти одновременно стала родителями и супругами.

Фото: unsplash (Sandy Millar)