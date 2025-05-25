В Ленобласти в красивую дату 25.05.2025 отношения узаконили 83 пары

Вчерашний день положил начало высокому сезону свадеб.

В Ленинградской области в красивую дату 25.05.2025 поженились 83 пары. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Больше всего молодоженов – 14 пар – принял открывшийся за день до этого ЗАГС Ломоносовского района. В топ-3 также вошли Гатчина – 13 и Кировск – 9 пар.

Вчерашний день положил начало высокому сезону свадеб. В Ленобласти этим летом молодоженов ждут все ЗАГСы региона, а также торжественные выездные регистрации в Выборгском замке, парке Монрепо, зале "Ризалит" в Гатчине, Домике на пристани в Шлиссельбурге, Вепсском центре в Винницах и центре ремёсел "Светёлочка" в Киришах.

Ранее стало известно, как в ЗАГСах Петербурга "воюют" за красивые даты свадьбы.

Фото: unsplash (Sandy Millar)