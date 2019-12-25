Жители Ленобласти смогут провести выездную регистрацию брака на берегу Невы в Шлиссельбурге

Подать заявление можно уже сейчас.

Пожениться на берегу Невы в Шлиссельбурге можно будет уже через месяц. По информации Управления ЗАГС Ленобласти, начиная с июня, по субботам в выставочном пространстве "Домик на пристани" будут проходить выездные торжественные регистрации бракосочетаний.

Средневековая крепость посреди реки, а за ней – бескрайняя Ладога до горизонта. Построенный в середине XVIII века Благовещенский собор, памятник Петру Великому, сдержанный аристократический уют "Домика на пристани" – потрясающее место для рождения вашей семьи и первой семейной фотосессии. Администрация Ленобласти

Подать заявление можно уже сейчас в отделе ЗАГС администрации Кировского района Ленинградской области.

Как в ЗАГСах Петербурга "воюют" за красивые даты свадьбы.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти