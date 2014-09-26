Как в ЗАГСах Петербурга "воюют" за красивые даты свадьбы

И как в городе борются с теми, кто без устали бронирует все самые "эстетичные" дни для заключения брака.

Дело близится к лету. А значит – в Петербурге стартует свадебный сезон, ведь большинство церемоний бракосочетаний происходит именно с приходом теплой погоды. Как пишут в "Вечернем Петербурге", с 1-го июня каждого года городские ЗАГСы даже переходят на особый режим работы – на 2 часа дольше обычного.

Последняя церемония заключения брака во дворцах на Фурштатской улице и вовсе начинается непривычно поздно – в 23:00, а заканчивается уже 23:20. Словом, с приходом летнего сезона город активно включается в ритм жизни людей, планирующих свадьбу.

Мы стараемся создать условия, чтобы желающие создать семью в нашем городе могли сделать это в максимально праздничной, романтичной и запоминающейся обстановке. И в самое удобное для них время. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Однако же выбор удобной даты для заключения брака – всегда был и остается актуальной для многих проблемой. Выбрать любую свободную – легко. Но подобрать особенную, символическую и, наконец, просто красивую, запоминающуюся – зачастую настоящая борьба.

Нередко случается и так, что люди бронируют красивую дату (например, десятое октября, то есть 10.10), но позже не являются на свадьбу, которую сотрудники ЗАГСа отменить не могут. Заявители могут забронировать даже несколько дат, а ближе к делу выбрать самую удобную, закрыв тем самым возможность другим занять красивое число.

В этом случае на заявлении будет произведена отметка о том, что заявители на регистрацию брака не явились, государственная регистрация заключения брака не состоялась. При этом назначенные при подаче заявления дата и время не освобождаются. Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга

В Комитете по делам ЗАГС Северной столицы, видя спрос на эстетичные даты, пошли заявителям навстречу – там решили делать специальные дополнительные слоты на красивые числа и таким образом позволить большему количеству заявителей заключить брак, как и когда они хотят.

В связи с поступлением в адрес комитета и его структурных подразделений многочисленных обращений от лиц, желающих заключить брак в "красивую" дату в 2025 году, были открыты слоты для государственной регистрации брака на 25.03.2025 и 25.11.2025. Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга

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