Рогозин отказался раскрывать причину появления "дыры" в "Союзе МС-09"

Глава Роскосмоса сообщил, что экспертизы проведены.

В среду, 18 сентября, Глава Роскосмоса встретился со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Один из студентов поинтересовался касательно дыры, которая возникла н пилотируемом корабле "Союз". Рогозин отказался называть причины, из-за которых образовалось отверстие. Глава Роскосмоса сообщил, что экспертизы проведены.

Отверстие было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел. Все пробы мы взяли. Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем заявил он

Напомним, что 30 августа прошлого года на МКС понизилось давление. Эксперты установили, что такую ситуацию создала утечка в пристыкованном к станции "Союзе".

Ранее мы сообщали о том, что в Испании разбился самолет ВВС и упал в море.

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