В МО РФ показали, как бойцы "Днепра" налаживают спутниковую связь за 10 минут

Задача выполнена "Днепром" на СВО.

Российские специалисты из подразделений связи в круглосуточном режиме обеспечивают связь и устойчивое управление войсками на каховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими группировки войск "Днепр". Известно, что в том числе бойцы налаживают спутниковую связь. При получении задания на развертывание техники мобильные расчет при участии группы прикрытия отправляется на установку станции "СНАРК-100Р".

Развертывание комплекса и подключение к спутниковой сети занимают около 10 минут. Отметим, что комплекс спутниковой связи "CНАРК-100Р" предназначен для организации широкополосной засекреченной спутниковой связи практически в любой точке мира. пресс-служба Минобороны РФ

Для передвижения обычно применяются легкие машины типа багги. Бойцы оперативно разворачивают комплекс, затем проверяют его работоспособность, а после маскируют и сразу же возвращаются в укрытие. Периодически задачи связистов проходит не в спокойных условиях, так как они являются приоритетными целями для артиллерии и ударных дронов Вооруженных сил Украины.

Расчеты ЗРК "Стрела-10" сбили дроны ВСУ "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия".

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо