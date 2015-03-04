Задача реализована силами "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" уничтожили разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины по типу "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия", находившиеся в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими "Западной" группировки войск "Днепр" Военнослужащие подчеркнули, что отечественные ЗРК заняли позиции и при помощи визуального наблюдения обнаружили приближающиеся дроны противника. Затем специалисты произвели пуски ракет на ликвидацию объектов.

Уточняются, что расчеты ЗРК в круглосуточном режиме сканируют воздушное пространство. Как только в зону ответственности входит любой объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", то техника берет его на сопровождение, а также готова поразить цель противника. В Минобороны РФ уточнили, что ЗРК используется в целях непосредственного прикрытия подразделений сухопутных войск во всех видах сражений и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения от воздушных ударов низколетящих средств при их визуальной видимости.

Группировка "Восток" сообщила об уничтожении 145 военных ВСУ за сутки.

Фото и видео: Минобороны России