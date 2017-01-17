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Группировка "Восток" сообщила об уничтожении 145 военных ВСУ за сутки

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины лишились 145 человек личного состава, а также боевую бронированную машину Maxxpro американского производства, один автомобиль, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 декабря  сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки войск Олег Чехов. Военнослужащий добавил, что подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцы успешно отразили три контратаки со стороны штурмовых групп армии киевского режима, а также сорвали работу пяти инженерных групп, находившихся вблизи населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Мирное и Луговское

Нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных бригад, бригад теробороны и горно-штурмовой бригады в районах Днепроэнергии, Новополя, Великой Новоселки и Сторожевого. 

Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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