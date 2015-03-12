Бойцы поделились подробностями операции по получению контроля над населенным пунктом в ДНР.

Российские военнослужащие, принимавшие участие в освобождении из-под контроля Вооруженных сил Украины населенного пункта Желтое в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе штурма, а также о взятии в плен военнослужащих армии киевского режима. Известно, что расчеты беспилотников провели разведку местности, подходов и размещения огневых точек противника, живой силы ВСУ. При поддержке ударных БПЛА совершались точечные поражения выявленных минометных и пулеметных пунктов. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполнялись представителями мотострелкового соединения "Центральной" группировки войск в зоне специальной военной операции.

Далее штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе осуществили прорыв к началу населенного пункта. Бойцы продвигались от здания к зданию, освобождая территорию. В какой-то момент противник предпринял попытку контратаковать освобождённый населенный пункт. Для того десант ВСУ высадился с трех боевых машин пехоты Bradley американского производства в лесополосе.

Мы находили на точке, через несколько дней противник предпринял наглую попытку отбить населенный пункт, но у них это не получилось. Николай Трухин, командир группы

Расчет отечественного дрона обнаружил скрывающегося противника, в результате огневого столкновения ВСУ понесли потери, а несколько военнослужащих оказались в плену.

Достигли противника, завязался контакт, взяли в плен, когда вели пленных БпЛА противника били по нам постоянно, но это не помешало нам довести пленных до указанной точки. Евгений Косинцев, рядовой, стрелок

Военная полиция доставила в безопасное место реликвии из храма в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России