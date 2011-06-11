Задачи выполняются "Севером" в российском приграничье.

Сотрудники российской военной полиции перевезли в безопасное место артефакты из Свято-Троицкого храма, находившиеся в Глушковском районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими "Северной" группировки войск "Днепр" на приграничных территориях с Украиной в зоне проведения специальной военной операции.

"Сотрудники военной полиции группировки войск "Север" осуществили транспортировку в безопасное место ценных религиозных артефактов из Свято-Троицкого храма в Глушковском районе. Среди вывезенных реликвий - Казанская икона Божией Матери, возраст которой превышает два века. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты пояснили, что в Курской области военные полицейские оказывают всю возможную помощь мирному населению. Они доставляют продукты питания и предметы первой необходимости туда, куда не способны добраться гражданские добровольцы-гражданские лица. В Минобороны пояснили, что напряженная ситуация сложилась в отдаленных населенных пунктах.

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Фото и видео: Минобороны России