МО РФ: гаубицы Д-30 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Задача выполнена силами "Днепра" на СВО.

Российские артиллеристы огнем из гаубиц Д-30 уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины ВСУ, размещенный на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими группировки войск "Днепр" на каховском направлении зоны специальной военной операции. Ранее оператор беспилотника обнаружил объект противника во время проведения воздушной разведки.

После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы заметили, что личный состав батареи нанес огневое поражение по цели ВСУ. После ликвидации объекта расчет оперативно замаскировал орудие и отправился в укрытие.

Минобороны также опубликовало видеозапись работы расчета гаубицы Д-30.

В Минобороны рассказали о работе саперов группировки "Запад".

Фото и видео: Минобороны России