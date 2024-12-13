Задачи выполняются в ходе СВО ежедневно.

Российские спасеры в ежедневной работе извлекают из земли на освобожденных из-аод контроля Вооруженных сил Украины территориях несколько десятков неразорвавшихся мин и боеприпасов. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими "Западной" группировки войск.

Работы особенно много - после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что после определения степени опасности находки, оставленные противником (поврежденные или неисправные мины) уничтожаются на месте накладным зарядом. Остальные боеприпасы военнослужащие отвозят на полигон для дальнейшей ликвидации методом подрыва. В целях экономии экономии тротила специалисты укладывают неразорвавшиеся снаряды армии киевского режима своеобразным "сэндвичем". Речь идет о методе, когда более мелкий калибр располагается внизу, а крупный - размещается сверху. Такой способ позволяет саперам использовать взрывную волну более крупного боеприпаса для уничтожения патронов и мелкокалиберных объектов.

Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России