Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Задача выполнена силами "Днепра" в Херсонской области.

Российские артиллеристы из 122-миллиметровых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) ударили по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, размещенным на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Ролик опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими от морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр".

Получив координаты, расчет БМ-21 "Град" нанес огневое поражение опорным пунктам противника. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что расчеты "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. Бойцы по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, затем производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение противнику. Корректировка стрельбы происходит в режиме реального времени при поддержке беспилотников. Такое взаимодействие помогает уничтожить врага при минимальном расходе снарядов.

Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении СВО.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо