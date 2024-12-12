Задача выполнена "Югом" на СВО.

Российские боевые расчеты ударных FPV-дронов уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Кураховском направлении. оответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими из отдельной гвардейской мотострелковой бригады при "Южной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции.Они успешно поддержали действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территории Донецкой Народной Республики.

Я, как старший, руковожу работой своих пилотов, своих саперов. Организовываю взаимодействие с приданными нам подразделениями, которые мы прикрываем, по их, так сказать, заказам. командир взвода с позывным "Ёж"

Операторы разведывательных беспилотников для начала выявили опорный пункт противника. Далее они отправили координаты цели ВСУ операторам ударных дронов, а отечественная разведка продолжила наблюдение и контроль за поражением указанных объектов.

Экипаж Су-34 уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области.

Фото и видео: Минобороны России