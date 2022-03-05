Задача выполнена летчиками ВКС России в рамках СВО.

Российский экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 при Воздушно-космических Сил России совершил ракетный удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины, размещенных в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Известно, что атака производилась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета после того, как получил от разведки подтверждение об успешном поражении цели. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что армия киевского режима атаковала российские позиции приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. В настоящее время ведется ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Минобороны показало кадры работы прифронтовой лаборатории БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России