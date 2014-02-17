Минобороны показало кадры работы прифронтовой лаборатории БПЛА

Задачи выполняют силы "Запада" в ходе СВО.

Российское министерство по обороне публиковало кадры работы техников лаборатории беспилотных летательных аппаратов, расположенной в зоне проведения спецоперации. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства через социальные сети. Известно, что задачи реализовываются силами "Западной" группировки войск. Ключевым заданием для военнослужащих является постоянное совершенствование беспилотных систем, тренировка операторов БПЛА и поставка дронов на передовую линию. Отдельные детали создаются при помощи 3D-печати. Специалисты внедряют инновационные технологии, которые делают технику неуязвимой для Вооруженных сил Украины.

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Фото и видео: Минобороны России