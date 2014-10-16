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Танки Т-72Б3 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на ореховском направлении

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Задача выполнена на ореховском направлении СВО.

Российские экипажи танков Т-72Б3 уничтожили укрепленный наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими из отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Специалисты выполняют миссии вблизи линии соприкосновения. Они помогают продвижением десантно-штурмовых групп. Стрельба корректируются беспилотниками. В этот раз огонь велся с расстояния в пять километров. Удалось ликвидировать укрепленный объект с местными националистами. В объекте укрывались наблюдатели и корректировщики ВСУ.

После пары выстрелов с замедленной детонацией снарядов НП разрушился. Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ, а паре боевиков удалось выбраться из разрушенного блиндажа и попытаться уйти в сторону своих тыловых позиций, но вторым выстрелом они были уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ: морпехи уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, минобороны, ореховское направление, сво, т-72б3, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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