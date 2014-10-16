МО РФ: морпехи уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Российский боевой расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины на каховском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Ролик опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются военнослужащими от морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр".
В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету.
пресс-служба Минобороны РФ
Известно, что артиллеристам приходится в ежедневном режиме работать в сложнейших условиях, однако хорошо подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела по объекту ВСУ.
Саперы ВС РФ проводят разминирование освобожденного Селидово.
Фото и видео: Минобороны России
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