Саперы ВС РФ проводят разминирование освобожденного Селидово

Задачи выполняют представители "Центра" на СВО.

Российские саперы осуществляют разминирование освобожденного города Селидово на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются инженерным подразделением "Центральной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. В ежедневном режиме специалисты проводят разминирование дорожных полотен, частных и многоэтажных домов. Работа ведется в несколько смен группами по три-четыре человека.

Военнослужащие указали на то, что отброшенные от Селидово формирования армии киевского режима продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути к городу. Вооруженные силы Украины сбрасывают противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на местные объекты в ночное время суток. В целях нанесения наибольшего ущерба мирному населению противник перед отступлением минировал колодцы и подходы к скважинам с водой.

Во время обнаружении взрывоопасного предмета саперы оценивают возможность его извлечения для обезвреживания. В том случае, если извлечь опасную находку невозможно, то предмет уничтожается прямо на месте методом накладного заряда. Если находка не опасна, то специалисты вывозят ее на подготовленное заранее место для дальнейшей ликвидации.

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Фото и видео: Минобороны России