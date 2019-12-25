FT: Украина запросила у США доступ к Starlink для ударов вглубь России

Для реализации этого плана необходимо согласие Маска, у которого часто меняется позиция в отношении Киева.

Власти Украины просят разрешить использование беспилотников со связью Starlink для ударов на глубину до 200 километров по российским регионам. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу уговорить миллиардера Илона Маска дать официальное разрешение на использование Starlink для обстрелов.

Глава Белого дома уклонился от прямого ответа. Авторы публикации предполагают, что Трамп с большой вероятностью откажет Зеленскому в поддержке этой идеи. Для Киева большим препятствием стала позиция Маска, который неоднократно призывал завершить противостояние.

Также на ситуацию повлиял уход с поста министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, которые ранее напрямую контактировал с Илоном Маском. Теперь Украина осталась без прямого канала связи с главой компании SpaceX.

Ранее мы сообщали, что ВСУ не справляются с проблемами из-за российской "глушилки" терминалов Starlink.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)