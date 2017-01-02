В общей сложности специалисты за год провели 25 запусков.

Россия впервые за 16 лет завершила год без космических аварий. Все 25 проведенных "Роскосмосом" запусков прошли успешно и без происшествий. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Первый запуск в этом году состоялся с космодрома "Байконур" 21 февраля. Эксперты отправили на ракете "Союз-2" египетский спутник Egyptsat-A. Завершающим запуском на орбиту стал полет ракеты "Рокот" с тремя спутниками "Гонец-М". Он прошел утром 27 декабря с космодрома "Плесецк".

До конца 2019 года в космос отправятся еще две ракеты, которые будут запущены Китаем.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ