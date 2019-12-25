Рогозин обвинил NASA и SpaceX в демпинге

Глава "Роскосмоса" подискутировал в соцсетях с Илоном Маском.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин накануне в соцсетях сообщил о том, что России придется снизить цены на рынке пусковых услуг на 30%. Причиной этому Рогозин назвал лоббирование санкциями и демпинг со стороны американских компаний – цена запуска ракеты компании SpaceX Илона Маска составляет почти $60 млн, в то время как NASA они обходятся в 1,5-4 раза дороже.

В дискуссии решил принять участие сам американский предприниматель. Он в Twitter написал о том, что "проблемой" России в космосе является отсутствие ракет "многоразового использования". Сам Рогозин лаконично ответил, что "в указаниях из Вашингтона "Роскосмос" не нуждается".

Ранее мы сообщали о том, что ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома "Байконур".

Фото: Pixabay