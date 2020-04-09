Стыковка ракеты с МКС произойдет 9 апреля в 17:15.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома "Байконур". Об этом сообщили журналисты "ТАССа". Известно, что Роскосмос ведет трансляцию запуска ракеты на официальном сайте.

По данным специалистов, ракету запустили с 31-ой площадки космодрома. Там располагается стартовый комплекс "Восток". Запуск был намечен на 11:05 часов утра. "Союз" отправил на МКС двоих россиян и американца. В космос полетели Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Для последнего полет стал третьим в карьере, как и для Иванишина. Вагнер ранее не имел опыта отправки в космос.

В Роскосмосе добавили, что космический корабль долетит до Международной космической станции по шестичасовой схеме. Для этого ракете придется сделать четыре витки вокруг Земли. Стыковка с МКС произойдет 9 апреля в 17:15.

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Фото: Twitter/Росскосмос

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ