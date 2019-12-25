Ракету "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми

Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля.

"Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми. Об этом сообщили представители Роскосмоса через собственный аккаунт в Twitter. Известно, что ракета вывезена и установлена на стартовом комплексе на территории космодрома "Байконур".

После установки ракеты в вертикальное положение специалисты Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня прокомментировали чиновники

Сам запуск запланирован на 11 часов 5 минут утром 9 апреля. В этот день на МКС отправятся россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Для данной ракеты это будет первый запуск в космос с экипажем. Ранее надежность космического корабля была проверена во время запусков грузовых кораблей. Летом 2019 года Роскосмос запустил ракеты с кораблем "Союз", но без экипажа. Напомним, что "Союз-2.1а" полностью разработан из российских комплектующих. Носитель заменил "Союз-ФГ", на котором использовалась украинская система управления.

Ракета с 34 британскими спутниками стартовала с "Байконура".