Ракета с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура

До этого "Союз" с британскими спутниками успешно запускался в феврале 2020 года.

В субботу, 21 марта, с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На ней расположился разгонный блок "Фрегат" и 34 британских спутника связи OneWeb. Трансляцию запуска вел Роскосмос.

Аналогичная ракета-носитель с 34 спутниками была запущена с космодрома 7 февраля. Все спутники вышли на связь на орбите.

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Видео: RuSpace / YouTube