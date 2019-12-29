Его создают на заводе при Роскосмосе.

В России разработают первый беспилотный пятисекционный трамвай. Его создают на базе предприятия Роскосмоса. Об этом заявил "ТАССу" гендиректор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков.

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По словам эксперта, общественный транспорт выйдет на маршрут уже в ближайшем будущем. Сейчас разработчики находятся в середине проекта. Работы ведутся совместно с НПО автоматики и другими профильными компаниями. Эксперты также готовят необходимую инфраструктуру и полигоны для тестирования транспорта.

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