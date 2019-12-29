С площадки совершал старт еще Гагарин.

Байконур предлагают модернизировать под пуски новой ракеты "Союз-2М". Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. С первой площадки космодрома стартовал еще Юрий Гагарин. Пространство нуждается в обновлении. Этот вопрос решается тремя государствами - Россией, Казахстаном и ОАЭ

Это сложный финансовый и политический вопрос. Нашим партнерам просто нужно время подумать прокомментировал специалист

Андрей Охлопков добавил, что Центр готов начать работы по модернизации хоть завтра. Он предлагает использовать для пусков на "Гагаринском старте" новые российские ракеты"Союз-2М".

Ранее Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года на более поздний срок.

Видео: YouTube/Минобороны России