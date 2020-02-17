Специалист выделил три основные причины.

Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года на более поздний срок. Об этом заявил первый замглавы по вопросам экономики и финансов Максим Овчинников "ТАССу".

В некоторых случаях перенос происходил по просьбе заказчика. В других - из-за неготовности космического аппарата. Незначительное количество отменилось из-за "отсутствия оперативной необходимости". В прошлом году по тематике госкорпорации состоялось 25 запусков. Все случаи старта запущенных ракет считаются безаварийными.

Сейчас Роскосмос не может погасить просроченную дебиторскую задолженность. Это происходит из-за продолжающихся судов. В общей сложности корпорация должна 20 млрд рублей. Причиной стали нарушения при строительстве космодрома "Восточный". Напрямую повлиять на сокращение задолженности компания не может. Еще 15 млрд в корпорации планируют погасить в следующие год-два.

Ранее Piter.tv писал о том, что запуск следующего спутника "Метеор-М" с Восточного отложили на год.