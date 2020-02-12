Аппарат запустят только в 2021 году.

Запуск следующего спутника "Метеор-М" с Восточного отложили на год. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Аппарат не сможет вовремя вылететь из-за необходимости дополнительных испытаний. Ориентировочно его запустят только в 2021 году. Площадкой станет тот же космодром - Восточный

Напомним, что в декабре 2019 года появились сведения о том, что в "Метеор-М" попал метеорит. Из-за столкновения изменились параметры орбиты и спутник ушел в неориентированный режим. Сейчас Россия имеет четыре спутника, которые занимаются отслеживанием метеорологической ситуации. Это три "Метеора-М" и "Электро-Л". Последний передает сведения в режиме реального времени, остальные отправляют данные только шесть раз за сутки.

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Видео: YouTube/Роскосмос ТВ