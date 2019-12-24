Российский спутник "Метеор-М" столкнулся с метеоритом

Сейчас аппарат находится в порядке, связь с ним восстановлена.

Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом. Внештатная ситуация с внешним воздействием возникла еще 18 декабря. После этого аппарат изменил орбиту и потерял ориентацию в пространстве. Сейчас специалисты "Роскосмоса" смогли восстановить связь и управление объектом. Об этом сообщили "РИА Новости".

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После ЧП спутник временно отключил питание всех систем до входа в зону видимости средств слежения РФ. С "Метеор-М" проводятся регулярные сеансы управления, от него получают телеметрические сведения.

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